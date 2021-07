Arte: progetto 'AltreterRE' per scoprire Appennino reggiano

Scoprire l'Appennino reggiano attraverso l'arte contemporanea. Si terrà dal 17 luglio al 15 agosto nei Comuni di Ventasso, Castelnovo ne' Monti e Baiso la prima edizione di 'AltreterRE', rassegna che si propone di valorizzare luoghi meno noti della montagna reggiana, sostenendo gli artisti e portando l'arte contemporanea fuori dai circuiti tradizionali. Il progetto, curato da Francesca Baboni e Stefano Taddei, si rivolge ad un turismo sostenibile e di prossimità, amante della natura e del vivere slow, ma anche agli abitanti dei comuni coinvolti, invitati dalle opere e dalle installazioni site-specific a vedere il paesaggio con occhi nuovi e a recuperare la memoria storica dei luoghi che appartengono alla loro quotidianità.

Sei gli artisti coinvolti - Pietro Iori, Penelope Chiara Cocchi, Alessandra Calò, Angela Viola, Francesca Catellani, Monika Grycko - ospitati rispettivamente al Museo del Sughero di Cervarezza, l'Osservatorio astronomico di Cervarezza e il Borgo di Cereggio nel Comune di Ventasso, la Corte Campanini e il Rifugio della Pietra nel Comune di Castelnovo ne' Monti ed il Museo diffuso Vasco Montecchi nel Comune di Baiso. Come evento collaterale si terrà la seconda edizione di 'Messaggio ai posteri. Arte come attivismo': lungo il sentiero del Faro, che conduce alla 'Big Bench' di Ligonchio, sarà installata una nuova opera d'arte di Signora K e James Kalinda.

Dal 24 luglio al 15 agosto saranno proposti inoltre gli eventi collaterali di 'Percorsi Entropici', laboratori e attività aperte al pubblico che si inseriranno nei luoghi dell'Appennino: lo spazio aperto e immerso nella natura diventa scenario per un bagno di suoni, praticare yoga o partecipare ad un'esperienza sensoriale. Il programma è sul sito https://kamartinresidence.com/altreterre.