Pd: Giuliano Poletti segretario di circolo nel suo paese

Ex ministro del lavoro, ex presidente di Legacoop, a 70 anni Giuliano Poletti non abbandona la politica anche se il suo incarico non è certo paragonabile con quelli collezionati nella sua carriera: è infatti stato eletto segretario del circolo Pd del suo paese, Bubano, 1.300 anime nel Comune di Mordano (Bologna), alle porte di Imola.

"Ho maturato quota 110 - dice Poletti in un'intervista all'edizione di Imola del Resto del Carlino - sono andato in pensione e ho ridotto il mio raggio di azione al territorio. Poi ovviamente faccio il nonno. E sono soddisfatto della mia condizione. La passione per la politica e per il lavoro nella comunità l'ho sempre avuto, anche quando le responsabilità e gli incarichi erano altri. Dare una mano nei luoghi in cui si costruisce la propria vita, rendendosi utili, è naturale. In democrazia c'è bisogno di fare, di essere partecipi di processi più ampi. Non si può solo guardare la tv e allargare le braccia quando qualcosa non ci piace".

Fra i suoi impegni delle prossime settimane il tesseramento, il raccordo con le amministrazioni comunali e il recupero di molte relazioni allentate con il lockdown. Ma anche le feste dell'Unità: "mi sono sempre dedicato al servizio ai tavoli - dice - credo sia un buon modo per dialogare con le persone in un contesto simpatico". (ANSA).