Mostre: Palacongressi Rimini riparte con un tuffo nell'arte

(ANSA) - RIMINI, 02 LUG - Si riparte con un tuffo nell'arte, dopo l'emergenza Covid, al Palacongressi di Rimini, dove la nuova iniziativa 'PERLarte' porta artisti contemporanei a dialogare con l'innovativa struttura. La prima mostra in programma, dal 7 luglio al 31 dicembre, nello spazio Convivio, sarà con le opere dell'artista Luca Giovagnoli.

"Dopo la fortunata esperienza inaugurata lo scorso anno con l'esposizione delle opere di Maria Luisa Tadei nel foyer sotto la 'conchiglia' - spiega il direttore della divisione Event & Conference di Ieg, Fabio De Santis - il nuovo progetto punta a far colloquiare con la cittadinanza, tramite il linguaggio dell'arte, un luogo esteticamente stimolante come il Palacongressi che si è già affermato come agorà cittadino nei suoi spazi esterni. È inoltre un contributo, il nostro, all'affermazione del brand Rimini come città d'arte, sulla scia di un riposizionamento in atto".

Lo spazio Convivio e la mostra resteranno aperti e attivi in occasione degli eventi che torneranno a riempire gli spazi del Palacongressi di Rimini. Si è ripartiti già l'1 luglio con una convention aziendale, seguita dal 2 al 4 da un evento formativo di Leonardo Leone, quindi spazio alla Snep European Convention (10-11 luglio), mentre dal 15 al 17 c'è attesa per il ritorno in presenza del Web Marketing Festival e, in agosto, per il Congresso nazionale Anmco-Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. (ANSA).