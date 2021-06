Mostre: studenti Accademia Bologna presentano 'Risonanze'

I Musei Civici di Arte Antica di Bologna tornano a essere partner di Opentour, la settimana della festa dell'arte organizzata dall'Accademia di Belle Arti in collaborazione con importanti istituzioni della città.

L'appuntamento si colloca alla fine dell'anno di lezioni pensato per aprire le porte dell'Accademia al pubblico e raccontarne la storia anche attraverso visite guidate; ma soprattutto è l'occasione di scoprire i risultati dell'attività creativa di studenti e docenti. Per la 7/a edizione della manifestazione, dal 25 giugno al 12 settembre, le Collezioni Comunali d'Arte a Palazzo d'Accursio accolgono la mostra collettiva 'Risonanze' con interventi di Elham M. Aghili, Khorshid Pouyan, Rui Wang, Kun Zhao e Yanxi Zhou. Il progetto è uno dei tre momenti espositivi di 'Patrimonio, risorse per lo spazio pubblico, strumenti per la progettazione artistica contemporanea', un ciclo di interventi dedicati alle forme/modalità di trasmissione del patrimonio culturale attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea in dialogo con l'architettura e i suoi contesti, che vede coinvolti studenti ed ex studenti del Biennio di Decorazione per l'architettura dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

'Risonanze' è l'esito realizzativo del percorso didattico proposto dalla docente Vanna Romualdi nell'anno 2020-2021, incentrato sul rapporto Arte/Architettura "in una prospettiva di continuità concettuale e visiva che vede il segno nelle sue diverse declinazioni linguistiche intimamente connesso al contesto ambientale/architettonico". Invitati a proporre uno sguardo sul territorio dove l'Accademia innesta le proprie radici culturali, i cinque studenti coinvolti sono stati stimolati a "sperimentare connessioni tra nuovi segni e memorie preesistenti partendo da una riflessione sullo spazio, sulle sue funzionalità e sulle relazioni con l'ambiente circostante e il suo significato, oltre il concetto di estensione, distanza, misura".