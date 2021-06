Turismo: torna spot Veneto Fvg E-R siti meteo e Tv tedeschi

Torna per il secondo anno consecutivo la promozione turistica comune tra Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia destinata alla Germania, con uno spot sul canale meteo Wetter.com e le tv tedesche Pro7-Sat1 per le spiagge delle tre regioni.

"Veneto, Romagna e Friuli Venezia Giulia. La Riviera Adriatica Italiana. Niente di più vicino!" è il claim contenuto nello spot di 20 secondi che comparirà fino al 18 luglio. sono 1.500 i passaggi sulla web tv di "Wetter.com" e 1.200 quelli su canali tv nazionali privati generalisti (Pro7, Sat1, Kabel Eins) e specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), con un programmazione mattutina dalle ore 6.00 alle ore 9.00, dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 23.00, le fasce orarie più strategiche che garantiranno 115 milioni di contatti complessivi. L'investimento annuale è pari a 300 mila euro, diviso tra le tre regioni.

Il sodalizio era stato avviato lo scorso anno tra le tre regioni dell'Alto Adriatico per far fronte insieme alle conseguenze della pandemia, sostenere le rispettive industrie turistiche, duramente colpite dai lunghi lockdown, e promuovere così soggiorni in sicurezza sui nostri litorali, da sempre tra le mete preferite dei turisti tedeschi. (ANSA).