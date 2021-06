Bologna festeggia in musica la Giornata del Rifugiato

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Bologna festeggia in musica la Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dalle Nazioni Unite con la musica di Joan Thiele, Awa Fall e Chris Obehi per promuovere il diritto d'asilo, la solidarietà e il valore dell'accoglienza.

Domani, 20 giugno, a partire dalle 20.45 al Mercato Sonato (ingresso con prenotazione e tessera Arci) e in diretta su Radio Città Fujiko e Lepida TV, i tre artisti, tutti di origini migranti, si esibiranno con un live set dal vivo, portando la loro testimonianza artistica e culturale rispetto alle tematiche celebrate proprio durante questa ricorrenza.

Joan Thiele è una cantautrice e producer di origini italo colombiane, cresciuta tra Cartagena e l'Italia e porterà sul palco la sua miscela di alternative R&B, presentando anche i suoi ultimi lavori. Chris Obehi, rappresentante del genere afrobeat, nasce in Nigeria, ma fugge dal suo Paese a causa delle persecuzioni religiose per giungere prima in Libia, quindi Lampedusa e infine Palermo. Awa Fall è una cantante di origini senegalesi, la sua proposta sonora mescola pop e black music anche con elementi di musica elettronica contemporanea.

Il concerto è stato promosso dal Comune di Bologna e Asp Città di Bologna, in collaborazione con BolognaCares!, i gestori del progetto Sprar-Siproimi, i Comuni aderenti all'iniziativa, Città Metropolitana e Caritas. (ANSA).