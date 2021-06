Covid: 107 nuovi casi in E-R, -26 ricoveri

Sono 107 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati nelle ultime 24 ore con 19.033 tamponi. Prosegue il calo di ricoverati e casi attivi e si registrano altri due morti.

Il bollettino quotidiano della Regione segnala che sono 37 i nuovi contagiati asintomatici e che tra le province al primo posto c'è Forlì-Cesena con 29 casi, seguita da Bologna con 15 casi più due del circondario imolese. I guariti sono 740 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 361.632. I casi attivi sono 10.323 (-635), il 95,8% in isolamento a casa.

I due deceduti sono una 80enne del Modenese e una 98enne del Ravennate. In terapia intensiva ci sono 69 persone (-1), negli altri reparti Covid 360 (-25). (ANSA).