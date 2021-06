Il Teatro Duse di Bologna dedica l'estate ai più piccoli

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - La compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi, torna protagonista dall'8 giugno al 16 settembre della programmazione estiva del Teatro Duse di Bologna dedicata a bambini e ragazzi. Due le rassegne in programma: 'Le Fantafavole' con le fiabe tradizionali e originali adatte ai piccoli dai tre anni in su, e 'Boccaccio racconta' un nuovo filone incentrato sulle novelle più divertenti e istruttive del 'Decamerone', selezionate per i ragazzi dai nove anni. Gli spettacoli si terranno alle 20.30 nel cortile all'aperto adiacente al Teatro.

"Crediamo che mai come in questo periodo segnato dalla pandemia ci sia bisogno di raccontare ai bambini fiabe a lieto fine e di ricostruire una visione positiva della vita - sottolinea la regista Sandra Bertuzzi - Superando le prove e raggiungendo i loro obiettivi, i protagonisti delle fiabe ci dimostrano che le difficoltà non sono insuperabili e che tutto è possibile".

Fantasia, teatro d'attore, pupazzi, musica e danza saranno, dunque, gli ingredienti dei ventuno appuntamenti: si parte con 'Cappuccetto rosso' (8, 9 e 10 giugno), quindi 'La cicala e la formica', 'I musicanti di Brema', 'La Regina Carciofona', 'I tre porcellini', 'L'Orco Puzza', 'Le avventure di Pollicina', 'Il Mago di Oz' e, in chiusura 'Peter Pan'. Cinque, invece, gli appuntamenti con il capolavoro di Giovanni Boccaccio. Le due rassegne fanno parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana. (ANSA).