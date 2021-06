Covid: in E-R 232 casi e tre morti, calano i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Sono 232 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 7.156 tamponi messi a referto, un numero più basso del solito come di solito avviene nei giorni festivi. Si contano ancora tre vittime, ma calano i ricoveri.

Dei nuovi positivi, 91 sono asintomatici e la loro età media è di 35,6 anni. I casi attivi scendono a 13.188, il 95,7% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. Calano anche i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 88, uno in meno di ieri e 473 quelli negli altri reparti Covid (-15).

I morti sono una donna di 90 anni in provincia di Reggio Emilia, uno uomo di 71 anni a Bologna e uno di 86 nel Ferrarese.

Forlì-Cesena continua ad essere la provincia con il più alto numero di contagi (49) seguita da Bologna (43), poi Parma e Ravenna con 27. (ANSA).