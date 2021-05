Da Firenze a Ravenna un treno storico sulle orme di Dante

È pronto a partire il 'Treno di Dante', che condurrà i visitatori da Firenze fino a Ravenna, con soste a Borgo San Lorenzo e Marradi, in Toscana, e a Brisighella e Faenza, in Romagna, sulle tracce del sommo poeta.

L'inaugurazione il 6 giugno con a bordo il maestro Riccardo Muti. I turisti dal 3 luglio al 10 ottobre, ogni sabato e domenica, potranno utilizzare i convogli storici del treno 'centoporte' messi a disposizione da Ferrovie Emilia-Romagna (Fer). L'iniziativa è stata presentata questa mattina dalla Regione Emilia-Romagna che sul progetto turistico ha investito 420mila euro.

Il Treno di Dante avrà la partenza fissata alle 8.50 da Firenze, con arrivo previsto a Ravenna per le 12.20. Ritorno invece alle 17.55, con arrivo a Santa Maria Novella alle 21. "Rispondiamo a una nuova domanda di turismo esperienziale - spiega Andrea Corsini, assessore emiliano-Romagnolo al Turismo - e si viaggerà in modo sostenibile lungo gli scenari di un'antica tratta ferroviaria".

Durante la prossima settimana, Fer renderà nota l'azienda che si occupa della vendita dei biglietti ferroviari e dei pacchetti turistici legati al viaggio.

Il primo tragitto simbolico è fissato per domenica 6 giugno: alle 14.30 partirà da Firenze il convoglio con il maestro Riccardo Muti che in tappa a Marradi, in provincia di Firenze, dirigerà l'orchestra Luigi Cherubini in occasione della riapertura del teatro degli Animosi.