Aic: a Locatelli il 'Bulgarelli 2020'

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il giocatore del Sassuolo Manuel Locatelli ha ricevuto il premio "Giacomo Bulgarelli Number 8" 2020 come miglior centrocampista del campionato scorso, consegnatogli al Forte Village in Sardegna, dove la nazionale sta svolgendo la prima parte del ritiro in vista dell'Europeo.

Al riconoscimento, istituito dall'Associazione italiana calciatori (Aic), se ne è aggiunto uno speciale, come miglior allenatore, al ct, Roberto Mancini.

Il "Giacomo Bulgarelli" è stato voluto all'Aic, con la collaborazione della società sportiva Felsina di Bologna, in memoria del grande centrocampista rossoblù e della nazionale nonché fondatore dell' Assocalciatori insieme con Campana, Rivera, Mazzola, Losi. Nell'albo d'oro compaiono Xavi, Iniesta, Yaya Touré, Pirlo, Pogba, De Rossi e Barella (Cagliari). La giuria è presieduta da Fabio Capello ed è composta da grandi ex come Luis Suarez, Josè Altafini, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, Sergio Campana, Franco Colomba, dai giornalisti Luigi Colombo e Matteo Marani, e dal presidente e dal dg dell'Aic, Umberto Calcagno e Gianni Grazioli. (ANSA).