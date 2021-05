Violentò ragazza nel parco, Gup Bologna lo condanna a 8 anni

Il Gup del Tribunale di Bologna, Domenico Truppa, ha condannato alla pena di 8 anni, in rito abbreviato, Orianderson Venturi, brasiliano naturalizzato italiano, che era accusato di aver violentato una ragazza, all'epoca 25enne, nella notte tra l'1 e il 2 dicembre 2018 nel parchetto di via Ferruccio Parri, a Bologna. La pm Rossella Poggioli aveva chiesto una condanna a 4 anni e 6 mesi. La giovane vittima, assistita dall'avvocata Marina Prosperi, riconobbe il suo aggressore quando, a giugno del 2019 fu arrestato dalla squadra Mobile della polizia, per aver violentato un'altra ragazza, nel giardino del Dopolavoro ferroviario di via Sebastiano Serlio. Per questo episodio venne condannato a cinque anni (sempre in abbreviato). Dalle foto diffuse al momento dell'arresto dalla polizia, la prima vittima insieme al suo avvocato è riuscita a riconoscere il suo aggressore. Nel suo passato c'è anche una terza denuncia per violenza sessuale, sporta nel 2016 dalla sua fidanzata di allora. Il difensore di Venturi, Luciano Bertoluzza, aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una perizia psichiatrica che certifica la capacità di intendere e di volere, ma riconosce nell'imputato un disturbo di personalità.

Alla ragazza, parte civile nel processo, è stata riconosciuta una provvisionale di 30mila euro. (ANSA).