Dopo il carcere e la comunità rischia di trovarsi in strada

Rischia di trovarsi in strada dal primo giugno, senza un alloggio, dopo alcuni anni passati prima in una sezione psichiatrica carceraria e poi in una comunità terapeutica, nel Forlivese. Questo perché i servizi sociali non intendono più farsi carico dei costi per il mantenimento e lui non ha una residenza, né i suoi parenti possono occuparsi di lui.

E' la storia di un 40enne finito nei guai con la giustizia per reati commessi da tossicodipendente e che, durante la carcerazione, iniziò a manifestare problemi psichiatrici per cui venne trasferito nel reparto Salute mentale del carcere di Reggio Emilia. Ora il suo difensore, l'avvocato Nicoletta Garibaldo del foro di Bologna, sta tentando di trovare una soluzione, ma il tempo a disposizione è breve e si rischia di vanificare un percorso di recupero che aveva dato buoni risultati.

Lo dimostra che i magistrati di Sorveglianza chiamati a valutare la sua situazione ne disposero il collocamento in una comunità psichiatrica, in affidamento terapeutico. Questo avvenne a settembre 2019. Nel frattempo la pena si è estinta, anche per l'esito positivo dell'affidamento, valutato dal tribunale di Sorveglianza di Bologna.

A questo punto si è posto il problema della prosecuzione del percorso e di chi debba sostenerlo. Fino a quando la persona resta sottoposta alla misura, il pagamento della retta della comunità, in base alla normativa successiva all'abrogazione degli Opg, dovrebbe essere in carico ai servizi di ultima residenza, per il 40enne il Sert di Castel Vetrano (Trapani). In seguito, non è del tutto chiaro chi debba farsene carico. In questi casi il percorso punterebbe a una gradualità, cioè prima il passaggio in una struttura più aperta e poi in un 'gruppo appartamento', per dare autonomia al paziente.

Ma per il 40enne, riferisce l'avvocato Garibaldo, i servizi si sono rifiutati di continuare a sostenere il pagamento e dopo alcuni mesi hanno comunicato alla comunità, con 10 giorni di preavviso, che dal 31 maggio non salderanno più.

L'uomo ha due fratelli e una madre, che però non hanno la possibilità di farsi carico di un paziente psichiatrico. E così, sottolinea l'avvocato, "è concreta la possibilità di trovarsi in strada, vanificando gli anni di terapia svolti e l'investimento finanziario dello Stato e del Servizio sociale, e a questo si aggiunge il rischio di ricadute. E non stiamo parlando di una persona con patologie irreversibili, ma recuperabile con i corretti supporti". Il legale ora proverà a rivolgersi, come ultima spiaggia, ai servizi sociali di Forlì e al dipartimento di Salute mentale, sperando in un intervento. (ANSA).