The Student Hotel Bologna, "sold out per l'estate"

"Abbiamo 180 studenti ospiti. Per l'estate saremo sold out con 350 studenti. Nonostante la pandemia, il nostro format ha avuto grande successo". Lo ha detto Michael Giuliano, direttore del 'Tsh - The Student Hotel', il nuovo albergo aperto a settembre a Bologna (il secondo in Italia dopo Firenze, mentre nei prossimi anni "ne apriranno altri tre a Roma", è stato annunciato oggi oltre a quello già in programma a Torino) tracciando così il bilancio del primo semestre. La struttura della società olandese presente in tutta Europa, sorge nel quartiere Bolognina, in via Fioravanti, a due passi dalla stazione centrale (lato via de Carracci). Questa mattina la proprietà ha aperto le porte alla stampa per una visita guidata.

"Puntiamo sul modello ibrido che consente di ospitare studenti, turisti e lavoratori - continua Giuliano - Quando le restrizioni lo permetteranno, lanceremo una serie di eventi, tra tutti il format 'Bed Talks' (chiacchiere sul letto, con le stanze dell'hotel che si trasformano in luoghi di dibattito tematici, ndr), così come accogliere anche chi non pernotta, nel nostro ristorante caratterizzato da un mix di cucina internazionale e locale avendo come executive chef Gianluca Esposito, ex Eataly". Sul rapporto col territorio e sulle polemiche coi collettivi che lo hanno tacciato come "ostello di lusso" nato sulle ceneri dell'ex Telecom sgomberato più volte negli anni scorsi dalle occupazioni, Giuliano spiega: "Conosciamo la storia dell'edificio e abbiamo rispettato le lecite manifestazioni di dissenso. Abbiamo avuti incontri pacifici con loro, illustrando la bontà del progetto. Ora la situazione è tranquilla, vogliamo avere un buon rapporto col territorio. Abbiamo creato 20 posti di lavoro qui". (ANSA).