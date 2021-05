A Castelfranco Emilia parco intitolato a Antonio Megalizzi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Inaugurato a Castelfranco Emilia, nel Modenese, il parco intitolato a Antonio Megalizzi il giovane giornalista trentino morto, a 29 anni, nel dicembre del 2018 a seguito delle ferite riportate in un 'attacco terroristico avvenuto ai mercatini di Natale di Strasburgo, in Francia. L'area verde della cittadina emiliana si chiamerà 'Parco Europa Antonio Megalizzi'. All'inaugurazione sono intervenuti la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein; il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano; le autorità civili e le associazioni di volontariato e la famiglia del giovane.

Giornalista innamorato dell'Europa al lavoro per Europhonica, web radio universitaria dedicata proprio al Vecchio Continente e alle istituzioni comunitarie, rimase vittima l'11 dicembre del 2018 insieme ad altre quattro persone - 11 invece i feriti - dell'attentato terroristico di matrice islamica avvenuto nella città transalpina sede ufficiale del Parlamento Europeo.

Il giardino intitolato a Megalizzi, così è stato deciso dall'Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia, sarà attrezzato con giochi 'inclusivi' fruibili da tutti i bambini anche diversamente abili, "con l'obiettivo di dare forza, concretezza e pieno valore al concetto di inclusività come espresso dal motto comunitario: 'Unita nelle diversità'".

