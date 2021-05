'Ana contra la muerte' di Gabriel Calderon debutta in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Anna Gualdo e cinque giovani attrici, che hanno terminato un corso di formazione presso la Scuola Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro Fondazione, debuttano il 15 maggio prossimo (repliche fino al 23) al Teatro Storchi di Modena in 'Ana contra la muerte' (Anna contro la morte), un'inedita versione italiana in prima nazionale del nuovo spettacolo di Gabriel Calderón, uno dei maggiori artisti di teatro uruguaiani che con questo lavoro consolida la sua collaborazione con ERT.

Una madre si oppone con tutte le forze alla morte del figlio malato e affronta innumerevoli prove per cercare di salvarne la vita. Non può permettersi altre cure, ma non può neanche lasciare che suo figlio muoia. Così si fa corriere di droga ma viene arrestata. "Ana non accetta la morte del figlio, - spiega Gabriel Calderón alla presentazione dello spettacolo - fa tutto il possibile per uccidere la morte stessa, si oppone con tutte le sue forze, in un momento come quello attuale in cui la morte sembra essere così naturale".

Il testo, dello stesso Calderón, è ispirato a un'esperienza dolorosa e personale come la morte della sorella di 35 anni e da cosa ha prodotto nei suoi genitori. "Mi sono convinto a cambiare radicalmente la sostanza della mia drammaturgia e a rispettare l'entità e il dolore che l'argomento stesso richiedeva".

Artista vicino a ERT Fondazione, Gabriel Calderón ha guidato gli allievi del corso Perfezionamento Dramaturg internazionale della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT prima nel 2018 nella stesura della drammaturgia collettiva Ogni storia vale, Dialoghi difficili, rappresentato nello stesso anno al Teatro Storchi, e poi nel 2020 nell'ambito di VIE Festival nella lettura scenica L'interessante vita di qualcuno.

Info: www.emiliaromagnateatro.com (ANSA).