Pandemia e foto di Greta interrati con capsula del tempo

Articoli di giornale sulla pandemia, una foto di Kamala Harris, prima vicepresidente donna e la prima vicepresidente asio-americana della storia degli Stati Uniti d'America, una foto di Greta Thunberg, articoli riguardanti il movimento Black Lives Matter, uno smartphone, una foto di un'aula coi banchi distanziati e dei ragazzi con indosso le mascherine, delle lettere in italiano e inglese, un Qr code da cui scaricare una playlist delle canzoni di oggi.

Sono oggetti contenuti in una 'capsula del tempo' interrata al Polo Tecnico di Lugo (Ravenna) per festeggiare la Giornata dell'Europa (che si è tenuta ieri), nel giardino della scuola.

L'idea nasce nell'ambito del progetto 'Building bridges: navigating cultural differences to communicate effectively', realizzato insieme a scuole di Polonia, Georgia e Turchia.

Il progetto ha lo scopo di trovare i punti di contatto per la comunicazione efficace tra culture diverse: si sono realizzati video relativi alla gestualità e al linguaggio del corpo dei diversi Paesi, è stato elaborato un marketing mix sulla promozione di vari prodotti tipici italiani negli altri Stati e si è lavorato appunto sulla capsula del tempo: la classe 5E Rim del Polo di Lugo ha preparato una capsula da aprire nel 2070, contenente gli oggetti più significativi per un giovane del 2020 e 2021, a conclusione di un progetto eTwinning di durata biennale. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Lugo, Davide Ranalli. (ANSA).