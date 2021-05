F1:Spagna; Sainz,'sempre sognato correre qui con la Ferrari'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Il Gran Premio di casa è il più importante dell'anno per me. Ho sempre sognato di correre qui con la Ferrari". Parola di Carlos Sainz intervistato da Sky nel paddock di Montmelò in vista del Gran Premio di Spagna di domenica, quarta prova del Mondiale 2021 di Formula 1. "Siamo la Ferrari - aggiunge il pilota spagnolo della scuderia di Maranello - vogliamo arrivare davanti a tutti, ma quest'anno non siamo ancora al livello degli altri. Parlo italiano dai tempi del kart, ho sempre avuto un buon feeling con la Ferrari dove mi sono sentito sempre a casa. A Maranello stiamo lavorando tantissimo per crescere". (ANSA).