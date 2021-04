Siccità: la portata del Po ancora a -30%, preoccupa il caldo

Resta alta l'attenzione sul fiume Po la cui portata è ancora sotto il 30% rispetto alla media stagionale: mentre sono attese piogge, a preoccupare è il previsto rialzo delle temperature, non rassicurante. È quanto emerso dal primo incontro dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità distrettuale del fiume Po (AdbPo) che mantiene alta la guardia sui sottobacini più aridi del grande fiume: Val Trebbia (Piacenza), area di Boretto (Reggio Emilia) - dove l'impianto idrovoro di prelievo è insabbiato - e alcune zone del Bolognese.

Rispetto a marzo, spiega l'autorità, il mese di aprile ha già fatto registrare precipitazioni in grado di migliorare parzialmente il generale contesto del distretto, tra "i più aridi rilevati a inizio di stagione primaverile", tanto che per le colture era stata anticipata al primo marzo l'irrigazione d'emergenza. Altre piogge sono attese e queste potranno contribuire a innalzare i livelli idrometrici. Tuttavia, il contestuale aumento delle temperature potrebbe vanificare questo contributo a causa della possibile evotraspirazione nei terreni.

La sintesi dell'osservatorio è che al momento, complessivamente, la criticità del distretto è bassa, ma il monitoraggio sarà costante. I prossimi due punti sulla situazione saranno fatti l'11 maggio e l'11 giugno.