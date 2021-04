Parte la Ciclovia del Sole, in bici sull'ex ferrovia

Inaugurata a Crevalcore, nel Bolognese, la Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona da Mirandola a Sala Bolognese. Si tratta di 46 chilometri realizzati in due anni dalla Città metropolitana di Bologna, con un costo di 5 milioni, che attraversano 8 comuni: Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Anzola dell'Emilia.

La Ciclovia del Sole, fa parte del grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-Malta e sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del tracciato Bologna-Firenze.

"Dal Brennero si può arrivare a Bologna in bici - ha detto Davide Cassani, Ct della Nazionale di Ciclismo e presidente dell'Apt Servizi dell'Emilia-Romagna - questi 46 chilometri sono fantastici: ci sono aree di sosta dove ci si può fermare, prendere un po' di acqua, caricare il telefonino, c'è il wi-fi, si può caricare la bicicletta elettrica. E' il turismo del futuro". (ANSA).