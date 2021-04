Arte: 'Mediterranea 19', Biennale Giovani a San Marino

(ANSA) - SAN MARINO, 08 APR - La Repubblica di San Marino ospiterà dal 15 maggio (opening il 14) al 31 ottobre 'Mediterranea 19, Biennale dei Giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo', promossa e organizzata da Bjcem-Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée, associazione internazionale con 47 membri e partner da 16 paesi dell'Europa e del Mediterraneo, in collaborazione con la segreteria di Stato alla Cultura della Repubblica di San Marino, gli istituti culturali e l'Università degli studi del Titano.

'Mediterranea 19 Young Artists Biennale', dal titolo 'School of Waters', si svilupperà in diversi spazi del centro storico di San Marino, e presenterà opere, istallazioni site specific, film, video, performance di oltre 70 artisti provenienti dall'area mediterranea, dall'Italia alla Tunisia, dalla Spagna al Montenegro, dalla Francia alla Giordania, da Malta al Libano, con l'obiettivo di "partire dal patrimonio comune delle acque per superare i nazionalismi e riscoprire il Mediterraneo come piattaforma complessa di forme di vita e processi di conoscenza".

"Mediterranea 19 - dice Andrea Belluzzi, segretario di Stato per l'istruzione e la cultura - mette in rapporto fra loro i due maggiori orizzonti ideali di costruzione del nostro futuro politico: il progetto europeista e la sua evoluzione nel Mar Mediterraneo. E lo fa con il linguaggio universale dell'arte, come se fosse un mare anch'essa: un crocevia di culture, di creatività, di storie e di vita". (ANSA).