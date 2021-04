Inter: Conte, fatte cose importanti ma va completato percorso

(ANSA) - MILANO, 06 APR - "Quanto inciderà aver giocato sabato? Inciderà il giusto, per noi come per il Sassuolo. Siamo abituati a dover giocare dopo 3 o 4 giorni, penso che in questo momento oltre il fatto del recupero sarà importante avere il giusto entusiasmo e la voglia perché stiamo facendo cose importanti però il percorso deve essere completato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Sassuolo. "In tutte le squadre pensare con il 'noi è la cosa più importante perché il singolo non fa vincere una squadra, è l'insieme della squadra che esalta le qualità del singolo.

Questo i ragazzi l'hanno capito e stanno lavorando tuti nella stessa direzione".