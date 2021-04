Protesta ambulanti a Reggio Emilia: 'Riaprite i mercati'

Riaprire subito i mercati in zona rossa con la possibilità di vendere i generi di prima necessità, ristori immediati per i giorni di effettiva chiusura e cancellazione della Cosap per tutto il 2021. Sono le richieste avanzate dagli operatori ambulanti emiliano-romagnoli inviate al Governo Draghi tramite un documento sottoscritto da Anva-Confesercenti Emilia-Romagna e presentato stamattina a Reggio Emilia dove si è tenuta una manifestazione di protesta autorizzata con oltre duecento furgoni di ambulanti e diversi rappresentanti di associazioni di categoria del territorio.

Presenti anche Claudio Rodighiero e Alberto Guaitoli, rispettivamente presidenti di Anva Reggio Emilia e di Modena, il direttore di Confesercenti Emilia-Romagna Marco Pasi e il numero uno di Anva regionale, Dario Domenichini.

Quest'ultimo si fa portavoce delle istanze: "La situazione del commercio su area pubblica è ormai allo stremo. Siamo ancora chiusi e siamo le uniche attività che non possono vendere prodotti di prima necessità, nonostante siano stati approntati nuovi piani di sicurezza in collaborazione con le Amministrazioni Comunali per evitare assembramenti. Inoltre, la cosa più assurda è che i mercati sono all'aperto, dove tutti concordano sul fatto che i contagi risultano molto più difficili. Vogliamo ora sapere se è intenzione del Governo di far morire gli imprenditori del settore oppure a prevalere sarà il buon senso, prevedendo seri piani per la ripartenza. Di sicuro non possiamo più andare avanti così". (ANSA).