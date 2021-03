Fotografia: Si Fest compie 30 anni, in scena a settembre

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Sarà una edizione speciale quella del 2021 per il Si Fest - storico festival italiano di fotografia - che a settembre celebrerà i suoi primi 30 anni. La manifestazione in scena a Savignano sul Rubicone, nel Cesenate, dal 10 al 26 settembre prossimi sarà intitolata 'Futura. I domani della fotografia'.

"Questo è un anno speciale per la fotografia a Savignano - osserva il sindaco della cittadina romagnola, Filippo Giovannini -: festeggiamo i 30 anni del Si Fest, 30 anni di fotografia, indagine, racconto, identità. Non possiamo svelare tutto ora, non sarà una celebrazione, ma con lo sguardo in camera scruteremo l'orizzonte più lontano per raccontarvi come vediamo la fotografia di oggi e domani. Succederà in modo unico e per la prima volta non saremo solo noi a farlo".

In particolare, viene spiegato dagli organizzatori, "come accade dal 1992, il Si Fest ancora una volta chiama in piazza tutto il mondo della fotografia facendo dialogare la storia col presente attraverso nuovi modi di raccontare per immagini.

Perché ora più che mai, in un periodo storico così incerto e mutevole, questo resta il mezzo più efficace per fissare e trasmettere emozioni".

A settembre, viene sottolineato, si terranno mostre storiche e inedite, incontri con protagonisti di ieri e di oggi, dialoghi con altri festival, atelier, iniziative speciali, proiezioni e nuovi progetti video e le letture portfolio, occasione di incontro e di scoperta che ha fatto la storia del festival.

