Testimoni di Geova, commemorazione morte di Gesù in streaming

Sabato 27 marzo 2021 dopo il tramonto, i Testimoni di Geova celebreranno in tutto il mondo la Commemorazione della morte di Gesù, l'evento più importante dell'anno per la religione.

Anche quest'anno, a causa della pandemia, lo faranno nelle loro case, in videoconferenza con la propria comunità di appartenenza. Si prevedono circa 40mila persone collegate dall'Emilia Romagna, mezzo milione in Italia e 20 milioni nel mondo.

"È una soddisfazione vincere la sfida di predisporre la commemorazione di questo evento per migliaia di fedeli e interessati in un periodo già annunciato di lockdown rispettando tutti i parametri di massima sicurezza per i partecipanti - sottolinea Massimiliano Monterumisi, portavoce dei Testimoni di Geova per l'Emilia Romagna - L'evento non ha nulla di mistico, pur rappresentando un momento importante per i Testimoni di Geova. La commemorazione fu concepita da Gesù per i suoi seguaci, affinché potesse essere ripetuta una volta l'anno, come ogni anniversario, nelle situazioni più diverse e in tutti i contesti, compreso la propria abitazione".

Il 27 marzo la celebrazione si potrà seguire dal sito della congregazione (link: www.jw.org/it/testimoni-di-geova/commemorazione/). (ANSA).