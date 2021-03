Covid: in E-R 2.845 nuovi casi, paziente 39enne tra vittime

Ancora un numero importante di casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 2.845 sulla base di quasi 40mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Età media 43 anni. In regione si piangono altre 45 vittime, tra cui un paziente Covid di 39 anni in provincia di Forlì-Cesena. In totale le vittime in regione sfiorano quota 11mila da inizio pandemia.

Come atteso, i ricoveri salgono ancora: in terapia intensiva ci sono 345 pazienti (+12 rispetto a ieri) e negli altri reparti 3.161 (+68). I malati effettivi ad oggi superano 60mila unità.

Il 94% è in isolamento a casa.

Per quanto riguarda le province, nel Bolognese la maggior parte dei nuovi contagi, oltre mille, suddivisi tra i 911 nuovi casi di Bologna e 118 nel circondario imolese. Seguono: Modena con 389 e Ravenna (328), poi Rimini (223), Reggio Emilia (190), Cesena (186) e Ferrara (174), Parma (155), Forlì (140), Piacenza (31).

La campagna vaccinale: alle 15 risultano somministrate in totale 538.653 dosi. Gli immunizzati - con due dosi - ad oggi sono 170.502.