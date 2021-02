Covid: tornano sotto i mille i nuovi contagi in E-R

Calano i ricoveri e tornano sotto quota mille i nuovi contagi giornalieri di Coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono 977 su un totale di 29.701 tamponi.

L'età media è 42 anni e 438 sono asintomatici. La situazione dei casi nelle province vede Bologna con 274 nuovi casi. Poi Modena (151) e Rimini (117). I guariti sono 803 in più, i casi attivi sono 42.884 (+129), di cui il 95% in isolamento a casa.

Si registrano 45 nuovi decessi, dai 62 anni in su, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-1), 1.971 quelli negli altri reparti Covid (-25).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid e da oggi, oltre alle nuove forniture di Moderna e Pfizer-Biontech, si aggiungono anche quelle di AstraZeneca. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 266.530 dosi, di cui 2.671 oggi; sul totale, 121.389 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.