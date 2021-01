Covid: rialzo dei contagi in E-R, altri 56 morti

Dopo qualche giorno sotto quota mille, tornano a salire i contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna: sulla base di oltre 29mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono emersi 1.265 nuovi positivi. In calo invece i ricoveri, mentre in regione si contano altre 56 vittime con la sindrome Covid-19 fra cui un reggiano di 43 anni. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

L'età media nei nuovi positivi di oggi è di 45 anni. Dei contagi 517 sono asintomatici. Tra le province in testa Bologna (261 nuovi casi più 38 del circondario imolese), poi Reggio Emilia (194), Modena (169) e Rimini (164).

I pazienti in terapia intensiva sono 209 (uno in meno rispetto a ieri), 2.242 quelli negli altri reparti Covid (-38).

Continua la campagna vaccinale, in questa prima fase per il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani. Alle 16.30 sono state somministrate complessivamente 160.311 dosi, di cui 7.695 oggi. Sul totale 34.513 sono seconde dosi, cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Priorità, per via dei tagli Pfizer-BioNtech, ancora a richiami e degenti Cra.