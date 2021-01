Paolo Fresu festeggia 60 anni con concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Il trombettista sardo Paolo Fresu il 10 febbraio compirà 60 anni e lo farà con un evento concertistico alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, sua città adottiva dalla fine degli anni Ottanta. Sarà un viaggio culturale e storico che partirà dalla sala Stabat Mater passando per il Teatro Anatomico e per le sale de Diciotto e di Lettura, utilizzando anche i foyer e le ampie scalinate dei giuristi e degli artisti. In ognuno di questi spazi una formazione prestigiosa - oltre a Fresu, il Quartetto d'archi Alborada, il pianista Dino Rubino, il bandoneista Daniele di Bonaventura e il contrabbassista Marco Bardoscia - darà vita a un racconto coadiuvato dalla voce narrante di Alessandro Bergonzoni.

La durata del concerto sarà cabalisticamente di 60 minuti e sarà accompagnato da 60 parole che Fresu ha scelto come importanti nella sua vita artistica e umana. L'evento - 'P60lo Fresu-musica da lettura' - sarà registrato a fine gennaio e sarà disponibile il 10 febbraio in versione video sul canale YouTube di Fresu, mentre la piattaforma di streaming Qobuz distribuirà l'audio del concerto per i suoi utenti. C'è inoltre un forte interesse - hanno detto gli organizzatori - da parte di Rai5 per la trasmissione e l'inserimento su RaiPlay.

L'appuntamento avviene, tra l'altro, in occasione dei cinquant'anni del Dams di Bologna, che Fresu frequentò alla fine degli anni Ottanta e che lo portò nella città in cui oggi vive e che nel 2017 gli ha conferito l'onorificenza del Nettuno d'Oro.

