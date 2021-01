In fiamme casolare dismesso a Bologna, salvata persona

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima mattinata, intorno alle 7, a causa di un grosso incendio divampato in un casolare dismesso in via Stalingrado a Bologna. Le fiamme, particolarmente alte, hanno avvolto lo stabile, da tempo abbandonato e ritrovo di senza fissa dimora. I pompieri - intervenuti con due squadre e diversi mezzi di appoggio tra cui un'autobotte da 25mila litri e l'autoscala - hanno salvato una persona che si trovava all'interno della struttura e circoscritto il rogo evitando che si propagasse nei dintorni.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia e i sanitari del 118. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica. (ANSA).