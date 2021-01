Assembrati a gruppetti a Riccione, identificati 40 ragazzini

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Adolescenti a gruppetti e in alcuni casi fuori dai loro comuni di residenza: sono stati quaranta i ragazzi tra i 14 e i 17 anni identificati a Riccione dopo essere incappati nei controlli dei Carabinieri impegnati in un servizio straordinario orientato proprio sui più giovani anche alla luce di fatti di cronaca che li hanno visti coinvolti negli ultimi mesi.

Ad essere sanzionati, perché a Riccione e non nel proprio comune di residenza sono stati un giovane di San Giovanni in Marignano, uno di Morciano ed un pesarese - quindi giunto da fuori regione - tutti accomunati da amicizie nella cittadina rivierasca.

Nei controlli da viale Ceccarini a Piazza XXV Aprile, fino ai parchi riccionesi, sono stati diversi i gruppi ritrovati assembrati anche se tutti i partecipanti indossavano la mascherina. Denunciato, infine, un 19enne riccionese sorpreso a cedere alcuni grammi di marijuana. (ANSA).