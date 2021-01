Covid: in Emilia-Romagna 1.790 nuovi casi e 69 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GEN - Sono 1.790 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sulla base di 15.467 tamponi eseguiti. Circa la metà dei nuovi casi, 871, sono asintomatici individuati con screening e contact tracing. Si contano altri 69 morti, quasi tutti over 70, mentre calano i ricoverati.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.368, il 95% dei quali in isolamento domiciliare, visto che non richiedono particolari cure. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 240 (5 in meno rispetto a ieri), 2.679 quelli negli altri reparti Covid (-12).

Le 69 nuove vittime sono 17 in provincia di Bologna, 15 a Ravenna, 13 a Modena, 6 a Piacenza, quattro in provincia di Forlì-Cesena, Ferrara, Rimini e Reggio Emilia, uno a Parma e uno residente in un'altra regione.

In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.279. (ANSA).