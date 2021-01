Incendio in villa nel Bolognese, evacuate quattro famiglie

Secondo i primi accertamenti potrebbe essere partito da una canna fumaria di una stufa a legna l'incendio scoppiato ieri sera, dopo le 19, in una villa a Granarolo dell'Emilia, nel Bolognese. Le fiamme hanno intaccato il tetto in legno dell'edificio, situato al civico 1 di via Marana, e, a scopo precauzionale, i Vigili del fuoco hanno fatto evacuare quattro famiglie, in tutto 13 persone, che hanno trascorso la notte presso abitazioni di conoscenti.

Con loro sono stati fatti uscire anche gli animali domestici.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Granarolo e il 118 che ha accompagnato all'Ospedale di Budrio, per accertamenti, l'anziana residente nell'appartamento dove si è sviluppato il rogo. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco, presenti con diverse squadre, che hanno lavorato tutta la notte e sono riusciti a circoscrivere gli effetti dell'incendio che hanno riguardato solo la copertura in legno. (ANSA).