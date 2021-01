Disperso su Appennino Parmense, sospese le ricerche

Si sono concluse, senza esito, le ricerche dello scialpinista di 52 anni disperso da lunedì in zona Schia, nell'Appennino parmense. Le operazioni, informa il Soccorso alpino regionale, sono sospese fino a quando non ci saranno "standard di sicurezza più accettabili". La decisione è stata presa dalla prefettura, insieme a Cnsas, vigili del fuoco, carabinieri forestali e protezione civile, condivisa dai sindaci di Palanzano e Tizzano.

Il meteo è ancora molto instabile, è caduta una grande quantità di neve e le previsioni per i prossimi giorni non sono buone. (ANSA).