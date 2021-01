Rugby: subito in campo, domani c'è Benetton-Zebre

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Il primo atto del nuovo anno per il rugby italiano vede subito in scena quanto di meglio la palla ovale tricolore abbia da offrire, con il derby di Guinness Pro14 (ex Lega Celtica) tra Benetton Rugby e Zebre che inaugura il 2021 al 'Monigo' di Treviso, casa dei Leoni biancoverdi. Si gioca domani con inizio alle ore 14 e diretta tv su Dazn.

Dopo il rinvio per Covid della gara d'andata a Parma, che verrà recuperata sabato 9 gennaio, il match di domani è una nuova possibilità per il ct Franco Smith e lo staff azzurro per verificare la condizione dei tanti internazionali azzurri presenti in campo in vista del raduno che da fine gennaio porterà l'Italia verso il debutto del 6 febbraio all'Olimpico contro la Francia nella prima giornata del Sei Nazioni.

Il Benetton schiera nel XV titolare undici azzurri, con Negri, Sgarbi e Garbisi che partono dalla panchina, mentre le Zebre confermano il XV titolare annunciato per il derby del 26 dicembre scorso poi rinviato, ma ritrovano il terza linea della Nazionale Johan Meyer, reduce da un problema a una spalla, tra gli atleti che partiranno dalla panchina ma saranno pronti a dare un impatto nella ripresa. (ANSA).