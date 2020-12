Facevano rapine a Riccione, denunciati 10 giovanissimi

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 28 DIC - Dieci ragazzi, la maggior parte poco più che diciottenni e almeno 4 minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di Riccione per una serie di rapine ai danni di coetanei commesse la scorsa estate. Non appartengono allo stesso gruppo, non hanno agito in accordo, ma secondo i carabinieri i giovani denunciati, sia di origine italiana che non, residenti in provincia di Bologna, Milano, Varese e Foggia, sono l'espressione di "un vero e proprio fenomeno delinquenziale".

Tra gli episodi più gravi quello dello scorso 5 luglio quando, un giovane modenese era stato rapinato di 100 euro da un gruppo di ragazzi sotto la minaccia di un coltello. Da quel fatto, i carabinieri hanno individuato alcuni ragazzini e a ricostruirne gli spostamenti nelle vie del centro di Riccione dove incuranti delle telecamere di sorveglianza avevano rapinato altri due coetanei di felpe e catenine. (ANSA).