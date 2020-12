Vax Day: E-R, al via domani alle 14 con 975 sanitari

(ANSA) - BOLOGNA, 26 DIC - Scatterà domani pomeriggio alle 14 con la somministrazione delle prime dosi di vaccino Pfizer-BioNtech a 975 professionisti della sanità regionale da Piacenza a Rimini il cosiddetto 'Vaccine Day' in Emilia-Romagna.

Nel dettaglio - spiega la Regione - i rimedi saranno distribuiti a medici e infermieri, con precedenza ai vaccinatori: 50 a Piacenza, 100 a Parma, 100 a Reggio Emilia, 150 a Modena, 225 (+50 per una CRA) Bologna (inclusi il personale degli Istituti Ortopedici Rizzoli), 25 a Imola, 50 a Ferrara e 225 nel territorio dell'Ausl della Romagna.

Si tratta di un primo avamposto dei circa 180mila professionisti, tra chi lavora nella sanità (92mila 600 addetti) e chi nelle strutture per anziani e disabili (84mila 600 persone), che costituisce la prima tranche di popolazione che in linea con quanto previsto dal ministero della Salute sarà sottoposta a vaccinazione.

Ogni Azienda ha predisposto il luogo esatto, all'interno delle strutture sanitarie presenti sul territorio di competenza, dove domani verranno somministrate le vaccinazioni. (ANSA).