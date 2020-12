Covid:Bonaccini, E-R non ha bisogno di ulteriori restrizioni

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - In Emilia-Romagna "no, non ne abbiamo bisogno. Già questo decreto è un decreto restrittivo perchè presuppone che la gran parte delle giornate a partire dal 24 saranno giornate da zona rossa, tranne quattro che saranno comunque da zona arancione". Così, intervenendo su Sky Tg 24 il presidente della Regione, Stefano Bonaccini ha escluso un inasprimento delle misure anti-Covid.

"Noi - ha argomentato - siamo stati per tre settimane zona arancione, siamo tornati velocemente zona gialla perchè l'Rt da 1,64 era scesa a 0,81. In tutti Italia, anche dove le cose vanno meglio - ha concluso - la riduzione del contagio non è stata così veloce come tutti quanti pensavano".

Quanto al cosiddetto Decreto Natale, varato ieri sera, Bonaccini ha sottolineato come "fosse importante decidere perché ci stiamo già avvicinando al Natale: si poteva persino decidere un po' prima però io credo che la gran parte delle scelte siano condivisibili". (ANSA).