Si attenua l'allerta maltempo in Emilia-Romagna

Sta attenuandosi l'allerta per il maltempo in Emilia-Romagna, rimanendo gialla solo in alcune zone della regione: pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese, bacini emiliani centrali e occidentali.

Per domani venerdì 11 dicembre, non sono infatti previsti fenomeni meteorologici con l'eccezione di lievi precipitazioni sul settore centro-occidentale in arrivo dal pomeriggio-sera. La quota neve si attesta attorno a 800-1000 metri.

Le acque fuoriuscite dall'esondazione del fiume Panaro stanno defluendo nei canali del Consorzio della Bonifica Burana che potranno pertanto presentare livelli particolarmente alti nei comuni di Nonantola, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, Finale Emilia, Cento e Bondeno. (ANSA).