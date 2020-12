Covid: calano i casi attivi in E-R, ma altri 69 morti

Sono 1.569 in più rispetto a ieri i casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 19.676 tamponi. Resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 247, mentre continua a calare quello dei pazienti negli altri reparti Covid, 2.692 (-37), così come il numero dei malati attivi, in diminuzione di 537 unità (71.305). Ma aumenta rispetto ai giorni scorsi il numero dei morti, 69, di cui 18 a Bologna.

Dall'aggiornamento quotidiano della Regione emerge poi che dei nuovi contagiati 838 sono asintomatici, 288 erano già in isolamento, 401 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media è 44,7 anni. La situazione nelle province vede Bologna al primo posto con 316 nuovi casi, a seguire Rimini (293). Aumentano i guariti, 2.037 in più rispetto a ieri, mentre il 95,9% del totale dei casi attivi, 68.366 persone, è in isolamento a casa.