Maltempo: allerta arancione in E-R per vento

Burrasca sulla costa e raffiche sui rilievi di crinale sono attese per la giornata di venerdì 20 novembre in Emilia-Romagna, dove scatta l'allerta 'arancione' per il vento e 'gialla' per lo stato del mare. Il bollettino è stato emesso dalla protezione civile regionale per il transito di una perturbazione che porterà in generale nella regione rovesci sparsi, in particolare sulle aree appenniniche dove saranno possibili nevicate al di sopra dei mille-1200 metri. Si prevede forte ventilazione su fascia costiera e sui rilievi di crinale.