Al Palacongressi di Rimini il congresso 2024 di Ecss

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Italian Exhibition Group comunica che il Palacongressi di Rimini si è aggiudicato il 21/mo congresso dell'European College of Sport Science (Ecss) in programma dal 3 al 5 luglio 2024, tra i principali appuntamenti scientifici sulle scienze motorie di tutto il mondo.

Grazie all'iniziale interessamento del professor Claudio Stefanelli, direttore del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita dell'Università di Bologna, Campus di Rimini (nonché ambasciatore della divisione Events&Congress di Ieg), la candidatura di Rimini e del Palacongressi è stata presentata congiuntamente dall'Università Alma Mater di Bologna e dall'Università di Padova, in questo caso attraverso il contributo del professor Marco Narici, docente al Dipartimento di Scienze biomedicali e past president di Ecss. Ha inoltre potuto godere del supporto tecnico e di co-marketing di APT Emilia-Romagna, coerentemente con la linea strategica del progetto 'Lo sport in valigia'.

Causa Covid-19, il congresso Ecss 2020 si terrà in modalità a distanza, e Siviglia precedentemente selezionata per questo congresso ospiterà quello del 2021. Slitterà poi a Glasgow nel 2022, mentre nel 2023 il congresso si terrà a Parigi. Rimini, scelta per ospitare il congresso del 2024, dopo una lunga selezione nel round finale ha avuto la meglio sulle sedi di Losanna e Göteborg.