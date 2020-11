Tre caprioli in canale nel Bolognese, salvati dai Vvf

Tre caprioli scivolati lungo le sponde del canale Emiliano Romagnolo a Budrio, nel Bolognese, sono stati salvati dai Vigili del Fuoco e da alcuni residenti. Ad allertare la centrale operativa del 115, intorno alle 16, sono stati marito e moglie che hanno visto il gruppetto di ungulati dirigersi di corsa verso il corso d'acqua. Una volta arrivati sul posto, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato i caprioli, incluso uno dei tre che era finito in acqua. Come racconta su Facebook il Comune di Budrio, pubblicando un video della liberazione, è stato importante anche l'aiuto del residente, che ha chiesto aiuto, e di un altro passante che hanno spinto gli animali in un punto più agevole per il recupero. I caprioli sono stati immediatamente liberati.