Illumia inaugura luminaria Cesare Cremonini davanti a sede

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Una delle luminarie di Cesare Cremonini tratte dal brano 'Nessuno vuole essere Robin', che hanno accompagnato lo scorso anno i bolognesi nella via D'Azeglio pedonale dove visse Lucio Dalla, è esposta da oggi come installazione permanente su via Carracci, a ridosso della stazione centrale, davanti alla sede dell'azienda Illumia, giovane player indipendente nella vendita di energia elettrica e gas. "...E' certo che è proprio strana la vita...' recita la canzone che Illumia ha deciso di restituire alla città in questo 2020 strano per davvero.

L'azienda energetica ha raccolto l'invito del cantante bolognese partecipando ad un'asta benefica a sostegno del Policlinico Sant'Orsola e di tutto il personale degli ospedali di Bologna in prima linea per l'emergenza Coronavirus e, aggiudicandosi una parte delle luminarie di via D'Azeglio, ha sostenuto il progetto 'Più forti insieme' della Fondazione Sant'Orsola. "Abbiamo voluto restituire questa installazione a Bologna - spiega il presidente di Illumia, Marco Bernardi - in un periodo che non dimenticheremo facilmente, è il nostro modo per abbracciare la città. In un momento così difficile per tutti ci è sembrato un gesto di condivisione naturale e necessario".

Cesare Cremonini ha ringraziato Illumia con un post su Instagram: "Forse è vero che la musica non ha cambiato il mondo, ma cambiare il mondo senza musica è impossibile. Grazie alla generosità di privati e aziende di tutta Italia che acquistando le luminarie hanno dato un concreto aiuto agli ospedali, agli infermieri e ai medici di Bologna, abbiamo realizzato una cosa davvero speciale che mi riempie il cuore".

Illumia non è nuova a iniziative di supporto e solidarietà al territorio, dalla sponsorizzazione della squadra di rugby composta da detenuti del carcere della Dozza al pranzo di Natale nella sede bolognese rivolto alle famiglie bisognose. Con un programma di Corporate Social Responsability che ha contribuito a far vincere all'azienda il titolo di Welfare Champion di Generali Italia anche per l'anno 2020, Illumia investe ogni anno il 2% dell'utile netto su attività di Csr proposte e gestite interamente dai collaboratori. (ANSA).