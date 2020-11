Mostre: rinviato Willie Doherty a Modena, film in streaming

(ANSA) - MODENA, 05 NOV - Rinviata a data da destinarsi, a seguito del Dpcm che prevede la chiusura su tutto il territorio nazionale di musei e mostre, l'apertura di 'Where/Dove', prima personale dell'artista nordirlandese Willie Doherty in un'istituzione italiana, che avrebbe dovuto aprire al pubblico il 7 novembre alla Palazzina dei Giardini di Modena. In attesa di riprogrammare l'apertura della mostra, co-prodotta da Fondazione Modena Arti Visive e National Museums Northern Ireland e realizzata con il sostegno del British Council nell'ambito della UK/Italy Season 2020, dal 12 al 16 novembre Fmav metterà a disposizione in modalità streaming e in anteprima mondiale il nuovo film 'Where/Dove' di Doherty, che racconta da due diversi punti di vista il medesimo paesaggio di confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, presentato come uno spazio ambiguo, malinconico e perennemente instabile, sospeso tra l'ombra del passato e il sogno del futuro.

Da sabato sarà inoltre disponibile sullo shop online di Fmav il catalogo della mostra, prima monografia in italiano/inglese dedicata all'opera dell'artista nord-irlandese (Franco Cosimo Panini, 2020). Willie Doherty è un artista noto a livello internazionale per il suo lavoro fotografico e videoinstallativo, che ha avuto origine nella sua personale esperienza del conflitto nordirlandese vissuta a Derry, sua città natale. Più di recente ha esteso lo sguardo ad altre aree geografiche contestate, come il confine tra Stati Uniti e Messico. (ANSA).