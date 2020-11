Covid: 1.758 nuovi casi e 12 morti in E-R

E' inferiore a ieri l'aumento di casi di Coronavirus in Emilia-Romagna: 1.758 in più, ma su 18.401 tamponi (ieri erano 1.912 su 23.700 tamponi). Si contano poi 12 nuovi morti, tra i 72 e i 97 anni (ieri erano stati 23), 161 pazienti in terapia intensiva (+8), 1.554 negli altri reparti Covid (+90).

Dei nuovi contagiati, sono 898 gli asintomatici, 244 erano già in isolamento, 321 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. L'età media è 45,2 anni e la situazione dei contagi nelle province vede Modena con 550 nuovi casi, Bologna (294), poi Reggio Emilia (276), Rimini (135), Piacenza (107), Ravenna (104), Parma (100), Ferrara (80), Cesena (47), Forlì (37) e Imola con 28.

I casi attivi sono 29.974 (+1.628), di cui 28.259 in isolamento a casa (+1.530), quasi il 94 %. Le persone complessivamente guarite salgono a 28.241 (+118).