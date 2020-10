Covid: appello del sindaco di Bologna, restate a casa

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - "Vi chiedo di restare in casa se non è proprio necessario uscire. Vi chiedo di evitare le feste private, di evitare le feste di laurea, qualsiasi tipo di assembramento che oggi, rispetto alla necessità di contenere la pandemia, si può tranquillamente rinviare". Così, in un messaggio sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Bologna Virginio Merola.

Alla luce dell'andamento dei contagi, il primo cittadino, facendo un appello alla "responsabilità" dei cittadini e senza escludere ulteriori provvedimenti in città per contenere l'emergenza sanitaria "più avanti, se saranno necessari", ha aggiunto: "E' importante che comprendiate che non c'è spazio per una libertà intesa come faccio quello che mi pare. Si dice, forse giustamente, che il contrario del coraggio è la paura, io penso che oggi il contrario del coraggio sia la vigliaccheria. E la vigliaccheria - ha concluso Merola - è esattamente pensare di fare quello che chi pare ed essere indifferenti rispetto alle persone sotto cura e alla possibilità di evitare i contagi".

