A Bologna 5mila piatti vuoti riempiti di cibo per le mense

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Possono 5mila piatti risolvere il problema della fame e malnutrizione in Italia e nel Mondo? Certamente no, ma possono trasmettere un grande segnale di impegno e solidarietà senza confini. Questo è il messaggio più importante dell'iniziativa 'Riempi il piatto vuoto', promossa da Cefa dalla Caritas Diocesana di Bologna.

Da questa mattina alle 6, oltre 250 volontari si sono alternati per preparare in piazza Maggiore il più grande piatto vuoto del mondo, formato da circa 5mila piatti bianchi che poi sono stati riempiti grazie a 85 carrelli provenienti da associazioni, parrocchie, aziende, scuole della provincia. Dalle 8 i carrelli spinti dai volontari hanno percorso le strade della città, colmi di cibo per le mense di Bologna e offerte per i bambini della Tanzania. Arrivati in piazza sono stati svuotati dal cibo che è stato posto su tutti i piatti, mentre le offerte dei salvadanai sono state posizionate in un simbolico carello con le ali, destinati alla Tanzania.

"Quel carrello vuol dire mettere in moto tanta speranza - ha detto l'Arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi - non ci costa niente, è una partecipazione diffusa che coinvolge con leggerezza e prossimità". (ANSA).