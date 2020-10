Muti a Bologna dopo 5 anni, domani in scena al Paladozza

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - Riccardo Muti tona a dirigere a Bologna dopo 5 anni domani alle 20.30 al PalaDozza in un appuntamento straordinario del Bologna Festival, mentre il 10 debutta al Teatro Comunale di Ferrara.

Il programma, comune alle due serate, comprende, nella prima parte, una trilogia di brani di compositori italiani legati alla città di Bologna per la loro attività. Si comincia con Giuseppe Martucci del quale verrà proposto il Notturno Op. 70, cui seguirà la Serenatina di Marco Enrico Bossi e la Berceuse élégiaque Op.42 di Ferruccio Busoni.

Nella seconda parte della serata Riccardo Muti, come di consueto a capo della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, dirigerà la Sinfonia N. 9 "Dal nuovo mondo" di Antonin Dvořák.

Un evento molto atteso nelle due città: la celebrazione del Bologna Festival rappresenta una sorta di rivincita dopo che la pandemia ha praticamente cancellato l'intera programmazione primaverile dedicata ai Grandi Interpreti. (ANSA).