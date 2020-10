Arte: confronto tra Mochi e Paladino in piazza a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 08 OTT - Piazza Cavalli, nel cuore di Piacenza, ospita dal 10 ottobre al 28 dicembre 'PaladinoPiacenza', iniziativa che proporrà un insolito confronto tra due maestri dell'arte moderna e contemporanea: Francesco Mochi da Montevarchi (1580-1654) e Mimmo Paladino (Paduli,1948). Le statue equestri in bronzo di Alessandro e Ranuccio I Farnese, realizzate tra il 1612 e il 1628, capolavoro della statuaria barocca e uno dei simboli di Piacenza, dialogheranno con un'installazione di grandi dimensioni realizzata appositamente dall'autore campano, tra i più riconosciuti esponenti dell'arte italiana a livello internazionale.

'PaladinoPiacenza' è parte del programma di Piacenza 2020/21 promosso da un comitato composto dal Comune di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dalla Diocesi Piacenza-Bobbio, dalla Camera di Commercio, in linea con il tema "Crocevia di culture", con cui si è candidata al titolo di capitale italiana della cultura. L'intervento di Paladino consiste in una installazione monumentale collocata al centro di piazza Cavalli in posizione equidistante tra i due monumenti equestri di Francesco Mochi ed è composta da 18 sculture in vetroresina, poste su una base quadrangolare di dodici metri.

(ANSA).